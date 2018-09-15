Санкт-Петербург, 15 сентября, 2018, 18:42 — ИА Регнум. Немецкие предприниматели с беспокойством отнеслись к новым санкциям Вашингтона против России. Что наиболее всего встревожило бизнесменов Германии, рассказывает в своем обзоре корреспондент ИА REGNUM Анна Мейзер.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Планы в отношении санкций против «Северного потока — 2» стали особым поводом для беспокойства:

«Лицо санкционной политики США — дружелюбное и совершенно не соответствует той жесткости, с которой правительство США пытается навязать другим государствам свою волю», — пишет деловая газета Handelsblatt, указывая, что американские санкционные законы бьют и по врагам, и по друзьям, и вообще представляют собой «чудовищную мешанину» с учетом того, что, по мнению экономистов, такого рода политика неэффективна и несерьезна: «США и сами используют санкционные угрозы иногда как бы «не всерьез», а уже принятые санкции часто не реализуются».

По словам издания, «немецкая энергетика ориентирована на Россию как поставщика энергоресурсов. А теперь, когда даже миллиардный проект «Северный поток — 2» в опасности, Германия рискует стать побочной жертвой американской внутренней политики».

Что понимают в создавшемся положении Ангела Меркель и министр экономики ФРГ Петер Альтмайер и каковы другие новости транспортно-транзитной отрасли России и приграничных стран, читайте в статье: Порты: Мечты Калининграда и российский Суэц

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