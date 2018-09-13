Санкт-Петербург, 13 сентября, 2018, 12:50 — ИА Регнум. К формулировкам ограничений для курильщиков могут быть вопросы, и контролировать их исполняемость тоже непросто, но все же ограничения работают — «через голову» граждан, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 13 сентября, глава комиссии по социальной политике и здравоохранению заксобрания Санкт-Петербурга Елена Киселева, комментируя инициативу о запрете курения у входов в подъезды.

(сс) Semevent Окурки

Группа сенаторов намерена внести в Государственную думу проект закона, запрещающий курение на открытом воздухе на расстоянии менее десяти метров от подъездов многоквартирных домов. За нарушение предусмотрен штраф до 1500 рублей. В 2017 году сенаторы уже выступали с аналогичной инициативой, тогда ее не поддержало правительство, отметив «необоснованность» установления 10-метрового ограничения.

Бороться с курением в тех местах, где это запрещено, и контролировать исполняемость запретов действительно непросто. Но все-таки внедряемые меры, на мой взгляд, работают.

У нас принято считать, что жесткость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Я бы поставила вопрос иначе. Ограничения работают через голову, через сознание. Граждане знают, что эти ограничения есть. И требуют их выполнения от себя и других.

Установление запрета на расстоянии в 10 метров от входа в подъезд вполне справедливо. Речь идет о проблеме курения под окнами. Она действительно широко распространена.

Контролировать исполняемость будет непросто. Однако появятся жители, осведомленные о такой норме. Они смогут обращаться с жалобами в милицию, к участковому. У людей появятся шансы справиться с проблемой.