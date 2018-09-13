Москва, 13 сентября, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах за курение возле подъездов жилых многоквартирных домов разработала группа членов Совфеда. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, инициатива пока не поступила на рассмотрение Госдумы.

Винсент Ван Гог. Автопортрет с трубкой и соломенной шляпой. 1888

Сенаторы возмущены тем, что жители, особенно дети, вынуждены вдыхать дым возле входа в свои дома.

Поправки предлагаются внести в статью 12 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В случае принятия закона, нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей.

В России уже действует запрет курения на лестничных площадках домов, в лифтах, в подъездах.

Отметим, что подобная инициатива вносится не в первый раз, ранее правительство не согласилось ввести ограничение на курение на расстоянии 10 метров от подъездов.