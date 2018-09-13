Санкт-Петербург, 13 сентября, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Ослабление зависимости от доллара в расчетах было бы благом для экономик многих стран, но существенно потеснить американскую валюту может только юань и только в случае, если Китай «отпустит» свою валюту, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 13 сентября, декан Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Елена Рогова, комментируя данные доклада агентства Moody’s о возможном ослаблении доллара.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Как сообщалось ранее, в агентстве считают возможным снижение потребности в использовании доллара, основные причины — активизация региональных торговых связей и получение другими валютами статуса резервных. Но доля доллара в глобальных резервах так высока (более 60%), что на это уйдут десятилетия, полагают в Moody’s.

В целом прогноз Moody’s весьма правдоподобный. Теоретически могут возникнуть условия, при которых процесс ослабления роли доллара пойдет быстрее. Но пока реальных предпосылок к этому нет.

Единственное, что могло бы ускорить этот процесс — это свободное конвертирование юаня. Сейчас он не является рыночной валютой в полном смысле этого слова. Но китайское руководство не хочет «отпускать» юань. В таких условиях ни одно государство не будет его использовать.

Для экономики России, с точки зрения наших руководителей, была бы полезна конкуренция на этом рынке. Судя по заявлениям первых лиц, такая задача поставлена. Да и для других стран ослабление зависимости от одной валюты было бы благом.

Но пока довольно сложно перейти на расчеты в юанях даже с самим Китаем. И не из-за позиции других стран, а из-за бюрократии в самом Китае, вызванной все тем же государственным регулированием.