Симферополь, 13 сентября, 2018, 10:55 — ИА Регнум. Юрий Овсянников принял решение об уходе с должности министра транспорта Крыма. Таким образом, Овсянников станет шестым руководителем министерства, уволившимся или уволенным с 2014 года.

Аполлинарий Васнецов. Крым. 1890

Информацию об увольнении Овсянников подтвердил ИА «Крыминформ». Официальный документ о его отставке на сайте правительства пока не опубликован. Причины увольнения Овсянников называть отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, Овсянников был назначен на пост министра транспорта Крыма в мае этого года, таким образом, в должности он проработал всего четыре месяца. До этого Овсянников занимал пост директора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), он стал шестым министром транспорта Крыма с 2014 года — с момента воссоединения Крыма с Россией. Предшественник Овсянникова на посту министра Игорь Захаров проработал в должности полгода, с октября 2017 по апрель 2018 года. При назначении Овсянникова главы Крыма Сергей Аксенов заявил, что основной задачей министерства должна стать оптимизация работы общественного транспорта в республике. При этом Аксёнов заявил, что предыдущим руководством министерства в этом направлении ничего не делалось.