Брюссель, 13 сентября, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) продлил до 15 марта 2019 года индивидуальные санкции против России. Об этом сообщает в четверг, 13 сентября, пресс-служба Совета ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

В сообщении говорится, что ограничительные меры продлены в отношении лиц и организаций в связи с «подрывом территориальной целостности Украины».

«Эти меры включают в себя замораживание активов и запрет на поездки, — говорится в сообщении. — В настоящее время они (индивидуальные санкции) применяются к 155 гражданам и 44 компаниям».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. Крыму прошел референдум, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование жителей полуострова стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

В марте того же года Крым вошел в состав России.