Владивосток, 13 сентября, 2018, 10:24 — ИА Регнум. На полях IV Восточного экономического форума подписано 175 соглашений на 2,9 трлн рублей. Это больше, чем на предыдущих форумах. Итогом первого ВЭФ стало подписание соглашений на 1,3 трлн рублей, второго — на 1,8, третьего на 2,5 трлн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Forumvostok.ru Восточный экономический форум — 2018 (ВЭФ)

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Среди наиболее значимых проектов полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отметил ГОК на базе Баимской рудной площади на Чукотке, инвестиции азиатского инвестфонда Generations Fund в дальневосточные проекты российского агрохолдинга «Русагро», создание чистого комплекса по производству метанола и аммиака «Находкинского комплекса минеральных удобрений» с КРДВ, соглашение ОАК и «Аэрофлота» о поставке авиакомпании партии самолетов «Сухой Суперджет 100», соглашение «НОВАТЭКа» с правительством Камчатки и Минвостокразвития по строительству терминала по перевалке и хранению сжиженного природного газа и другие.

В заключительный день форума 13 сентября ожидается подписание ещё ряда соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, 11−13 сентября 2018 года во Владивостоке на острове Русский проходит IV Восточный экономический форум. В рамках программы форума состоялось более 100 деловых мероприятий. Ключевым событием форума стало пленарное заседание «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» с участием президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Монголиии Халтмагийн Баттулги, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, премьер-министра республики Корея Ли Нак Ёна.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале подготовки Национальной программы по развитию Дальнего Востока до 2035 года. В виду особой важности, документ будет подписан президентом.