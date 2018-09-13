Махачкала, 13 сентября, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Более 11,6 тыс. абонентов в Дагестане были отключены от электроснабжения с начала 2018 года. Общая сумма долга, которую они накопили, составила 279,3 млн рублей. Только в августе за неуплату остались без света 822 абонента на общую сумму почти 20 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

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Всего за восемь месяцев 2018 года «Дагестанская энергосбытовая компания» подала около 49 тыс. заявок на отключение от света должников. Сумма долга составила более 1,021 млрд рублей. До отключения поспешили расстаться с долгами более 19 тыс. абонентов. Их общий долг составлял свыше 283 млн рублей.

Энергетики отмечают, что отключение от энергоснабжения все еще остается самым действенным способом воздействия на нерадивых абонентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Дагестану принадлежит около 30% общего долга за электроэнергию всего Северо-Кавказского федерального округа. Сумма долга СКФО составила в июле 2018 года 27,5 млрд рублей.