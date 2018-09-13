Москва, 13 сентября, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Расследование трагедии с самолетом малазийского рейса MH17 должно быть открытым. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявила председатель Первой палаты Генеральных штатов Нидерландов Анки Брукерс-Кнол в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение самолета рейса MH17

«Важно, чтобы расследование было открытым и все стороны участвовали в расследовании трагедии рейса MH17», — сказала политик.

Брукерс-Кнол обратила внимание на то, что трагедия с рейсом «была трагедия для всей страны и для Первой палаты», тогда погиб сенатор парламента Нидерландов.

При этом, по мнению парламентария, есть возможность преодолеть разногласия между странами.

«Это можно, наверное, сравнить с личными отношениями, когда наступает состояние напряженности, когда все доходят до той точки, когда нужно открыто и честно проговорить и потом двигаться дальше. И это возможно, только если все честно, открыто снимут с себя груз и расскажут все, тогда мы сможем двигаться дальше», — рассуждает она.

«Отношения между Россией и Нидерландами имеют хорошую основу, это должно создавать основу для поиска справедливости и правды», — заявила также Анки Брукерс-Кнол.

В июле 2014 года в Донецкой области Украины потерпел крушение Boeing-777, на борту которого находились 298 человек. В промежуточном докладе экспертов, опубликованном 24 мая, говорится о возможной причастности России к катастрофе. Москва обвинения Совместной следственной группы (ССГ) отвергает. Украинские власти законодательно передали Нидерландам право провести суд по делу о крушении Boeing 777 Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году.