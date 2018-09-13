Чита, 13 сентября, 2018, 08:49 — ИА Регнум. На полигоне Цугол в Забайкальском крае завершилась основная фаза маневров «Восток-2018», сообщает 13 сентября пресс-служба министерства обороны РФ.

Function.mil.ru Манёвры «Восток-2018»

По данным оборонного ведомства, военные отразили наступление, а также отработали переход подразделений в атаку и завершили разгром главных сил условного противника.

После этого на полигоне прошел смотр военной техники, в котором принял участие президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу. По оценке главы государства, армия и флот готовы противостоять серьезным угрозам.

Напомним, с 11 по 17 сентября в России проводятся самые масштабные за последние 30 лет военные учения «Восток-2018». В маневрах задействовано несколько полигонов, 300 тыс. военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, а также до 80 кораблей и судов обеспечения, около 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин.

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