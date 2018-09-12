«Восток-2018»: бомбардировщики Ту-95МС поразили цели крылатыми ракетами

Улан-Удэ, , 13:36 — REGNUM Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России на учениях «Восток-2018» выполнили пуски крылатых ракет, сообщает 12 сентября пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, бомбардировщики выполнили практические пуски крылатых ракет с высоты более пяти километров по наземным целям на полигоне Телемба в Бурятии.

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Самолеты взлетели с одного из военных аэродромов Дальнего Востока, который расположен на расстоянии свыше двух тысяч километров от полигона. Во время полета бомбардировщиков прикрывали истребители Су-35С.

Кроме того, Ту-95МС отработал дозаправку в воздухе от самолетов-заправщиков Ил-78. После задания экипажи вернулись на аэродром базирования.

Напомним, в России с 11 по 17 сентября проводятся самые масштабные за последние 30 лет военные учения «Восток-2018». В маневрах задействовано несколько полигонов, 300 тыс. военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, а также до 80 кораблей и судов обеспечения, около 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин.

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