Москва, 13 сентября, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Сделка Alibaba Group и российских компаний на Восточном экономическом форуме ограничивает возможности американских компаний. Об этом 12 сентября заявил политолог из США, профессор Джорджтаунского университета Эндрю Качинс. В эфире программы «Большая игра» на Первом канале он по видеосвязи из Вашингтона комментировал события ВЭФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Надо обратить внимание на один конкретный результат ВЭФ — объявление сделки между компаниями Alibaba, «МегаФон», Mail.ru и РФПИ организовать новую компанию электронной коммерции. Это очень большой шаг. Что он значит? То, что у американских компаний, таких как Amazon и других, возможность развивать российский рынок ограничена. И китайские компании будут играть большую роль в российской экономике», — отметил профессор.

«Американские компании, которые выходят на российский рынок, сейчас испытывают серьезные ограничения», — согласился с гостем ведущий Вячеслав Никонов.

Ранее соглашение между Alibaba c Mail.ru, «МегаФоном» и РФПИ прокомментировал и президент России Владимир Путин.

«Мы рассчитываем, что это будет серьезным вкладом в развитие электронной торговли», — сказал он.

Напомним, сделка заключена 11 сентября на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Новое предприятие будет называться AliExpress Russia. Основным владельцем станет Alibaba c 48% акций.