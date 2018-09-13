Токио, 13 сентября, 2018, 08:34 — ИА Регнум. «Скорлупа взаимного недоверия» в отношениях России и Японии должна быть разбита для продвижения к заключению мирного договора. Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ на встрече с бизнесменами в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, передает агентство Киодо.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

По словам Абэ, важно улучшить взаимопонимание между народами обеих стран и подготовить среду для решения территориального спора и подписания мирного договора.

Говоря о плане экономического сотрудничества, включающем восемь пунктов, Абэ призвал идти от проектов на бумаге к «конкретной форме». Также необходимы благоприятные условия для бизнеса, добавил он.

Японское агентство отмечает, что, по мнению Абэ, заключение договора потребует времени, тогда как президент России Владимир Путин заявил, что это может произойти до конца года. При этом Абэ не повторил традиционный для Японии тезис о необходимости решить принадлежность южных Курил.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в своем выступлении на пленарном заседании ВЭФ Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца 2018 года «без всяких предварительных условий».

Читайте подробнее: Путин озадачил «друга Синдзо» предложением «поменять подходы»