Вашингтон, 13 сентября, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что со временем использование американской валюты в международной торговле снизится. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет аналитиков Джорджины Смартт и Колина Эллиса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

По мнению экспертов, страны не будут использовать в качестве резервных валюты географически удаленных государств из-за развития региональной торговли и получения новыми валютами резервного статуса.

При этом аналитики считают, что процесс возможного отказа государств от использования американской валюты в торговле может растянуться на десятилетия, поскольку сейчас на доллар приходится 63 процента валютных резервов.

Отмечается, что на европейскую валюту — евро — приходится только 20 процентов валютных резервов, а на японскую йену — пять процентов валютных резервов.

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