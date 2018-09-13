Москва, 13 сентября, 2018, 06:58 — ИА Регнум. Обсуждаемое в Минэнерго досрочное субсидирование цен на бензин (не с января 2019 года, а с октября 2018 года), поможет сдержать их рост, но при этом вертикально интегрированные нефтяные компании получат ещё большую прибыль, считает вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвиейко. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он сообщил, что вопрос этот обсуждался 12 сентября на комиссии под руководством вице-премьера Дмитрия Козака.

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«Надеюсь, намерение правительства начать субсидировать цены на бензин уже с октября 2018 года сдержит цены на внутреннем рынке. Но для частного бизнеса в первую очередь важнее сохранить мелкооптовые цены. Мы заметили, что за последние буквально 2−3 недели они практически вернулись к майским максимальным ценам, и это сильно настораживает. Обращения со стороны частных операторов и Российского топливного союза к регуляторам привели к тому, что комиссия под руководством Дмитрия Козака приняла и рекомендует правительству пойти на такой шаг, чтобы субсидировать нефтяникам те выпадающие доходы, которые бы они могли заработать на экспорте», — подчеркнул Юрий Матвиейко.

Вместе с тем он полагает, что такая политика приведёт к тому что нефтяные компании в очередной раз получат сверхдоходы не только от высокой цены на нефть, но и от цены на внутреннем рынке.

«Соответственно, это выпадающие доходы федерального бюджета. Кроме того, наблюдается интересная закономерность: с июня 2018 года правительство снизило акцизы на бензин и дизельное топливо (на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно) в обмен на обещания руководителей крупнейших нефтяных компаний сдерживать рост цен на АЗС, но те сейчас ровно на эти же суммы стали зарабатывать на топливе больше, чем зарабатывали в июне.

Поэтому полагаю, что досрочное субсидирование цен на бензин для обычного обывателя — это хорошо, а для федерального бюджета — не очень. Что касается частных АЗС, важнее оставить им хоть какую-до доходность, чтобы рынок нефтепродуктов в стране был стабилен», — резюмировал вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвиейко.

Напомним, ранее РБК со ссылкой на федерального чиновника и неназванные источники, близкие к правительству, сообщило что Минэнерго предложило правительству начать субсидировать цены на бензин не с января 2019 года, а уже с октября 2018 года. Речь идет о введении так называемой демпфирующей надбавки. Этот финансовый инструмент позволит нефтяным компаниям получить из бюджета половину дополнительной выручки, которую они могли бы заработать, экспортируя бензин, а не поставляя его на внутренний топливный рынок по более низким ценам.

Более разумный подход к регулированию озвучивает Минфин, полагая, что в условиях аномально высоких показателей доходности нефтяных компаний, затраты на решение общественной задачи по поддержанию цен на внутреннем рынке на социально приемлемом уровне должны быть разделены между бизнесом и государством.