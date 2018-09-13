Казань, 13 сентября, 2018, 06:01 — ИА Регнум. В банкротном деле бывшего главы «Татфондбанка» Роберта Мусина, признанного банкротом по иску конкурсного управляющего банка, появились неожиданные кредиторы. Ходатайства о включении требований в реестр кредиторов подали ООО «МР Холдинг» и ООО «ТФБ Стратегия», в которых единственным владельцем является сам Мусин. В качестве обоснования претензий руководитель компаний, по которым ещё в июле 2018 года были приняты решения о ликвидации, предъявил договора процентного денежного займа от июля и ноября 2016 года. Общая сумма выставленного долга — свыше 115 млн рублей, суд пока не рассмотрел притязания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкрот?

Напомним, бывший глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин признан банкротом по иску конкурсного управляющего ТФБ. На первом этапе — реструктуризации долга — финансовое состояние экс-банкира пытались восстановить, но это не удалось, и в середине июля 2018 года была введена процедура реализации имущества, которая продлится до 25 декабря 2018 года. Еще на первом этапе имущество Мусина было пересчитано, в определении суда уточнялось, что он является владельцем долей в 11 юрлицах, причем в четырёх из них единоличным владельцем. В числе таких компаний — ООО «МР Аналитика», ООО «ТФБ Стратегия», ООО «МР Холдинг» и ООО «АИДА-Р». В трёх из них он долгое время также числился директором. Примечательно, за сутки до вынесения решения о продаже имущества бывшего банкира, то есть 17 июля 2018 года, было принято решение о ликвидации двух ООО из перечисленных (решение кредиторов о банкротстве Мусина было принято ещё 11 июля). Речь идёт об ООО «МР Холдинг» и ООО «ТФБ Стратегия», тех самых, что сейчас подали ходатайства о вступлении в реестр кредиторов, и которым, если суд удовлетворит требования, после продажи имущества должны выплатить запрошенные долги.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «МР Холдинг» создано 13 июня 2013 года в Казани, единоличный владелец — Роберт Мусин, уставный капитал — 500 тыс. рублей. Основной вид деятельности — «деятельность в области права и бухгалтерского учета». С 17 июля 2018 года компания ликвидируется, ликвидатор — Рашид Сафин.

10 сентября 2018 года компания обратилась в суд в рамках дела о банкротстве Роберта Мусина с требованием включить в реестр кредиторов сумму 59 104 525,57 рубля, из которых 52 751 000 рублей — сумма основного долга, 6 353 525,57 рубля — проценты. Обоснование — договор процентного денежного займа №2/3 от 25 июля 2016 года.

Вторая компания — ООО «ТФБ Стратегия» создана 27 марта 2013 года, ликвидируется также с 17 июля 2018 года, ликвидатор тот же. Уставный капитал компании — 500 тыс. рублей, основная деятельность — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Роберту Мусину в ООО принадлежит 100% доли, и 10 сентября 2018 года компания также подала ходатайство о вступлении в реестр кредиторов. В качестве обоснования был предъявлен договор процентного денежного займа №231 116/С от 23.11.2016 года на сумму 56 169 361,63 рубля, где 51 млн рублей — основной долг, а остальное — проценты за пользование займом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ТФБ начал испытывать финансовые трудности в декабре 2016 года, тогда была введена временная администрация, но это не помогло. В марте 2017 года компанию лишили лицензии, а в апреле обанкротили. Конкурсный управляющий — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Роберт Мусин, являвшийся долгое время председателем правления ТФБ, на сегодня — фигурант ряда уголовных дел, связанных с мошенничеством и возбужденных по фактам обнаруженных в банке нарушений. Сумма ущерба по делам — свыше 50 млрд рублей, экс-банкир, проведя почти весь 2017 года в СИЗО, теперь находится под домашним арестом. Из декларации Роберта Мусина, который также является депутатом Госсовета РТ, следует, что за 2017 год он заработал 8,9 млн рублей. Его долги перед кредиторами в рамках банкротного дела превышают 1,5 млрд рублей. Долги ТФБ перед его бывшими клиентами и прочими кредиторами уже свыше 158 млрд рублей.

Читайте также: Имущество и доходы экс-банкира Мусина пересчитали: дело о банкротстве

А также: Депутат в СИЗО, а доход идёт: экс-глава «Татфондбанка» заработал 8,9 млн