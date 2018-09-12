Ханой, 13 сентября, 2018, 00:46 — ИА Регнум. В докладе «Основные данные по туризму за 2018 г. от Всемирной туристической организации» отмечается, что Вьетнам занял третье место в списке 10 стран с наибольшим ростом объемов международного туризма в 2017 году, сообщает издание Nhan Dan. Прирост туристов в стране по сравнению с 2016 годом составил 29,1%. На первом месте в рейтинге находится Египет, где отмечен рост на 55,1%, на втором находится Того (рост на 46,7%). Также отмечается, что все больше туристов выбирают Вьетнам в качестве основного направления для туризма.

Arianos Залив Халонг. Вьетнам

По оценке Международной туристической организации, с начала 2018 года Вьетнам посетили более чем 10,4 млн. туристов, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 8,4 млн. человек прибыли во Вьетнам на воздушном транспорте (на 17% больше, чем в прошлом году); 1,8 млн. человек прибыли на наземном транспорте (прирост 62%), 183 тыс. человек, прибыли морскими путями (прирост 1,6%).

Наибольшая доля туристов пришлась на страны Азии — 8 млн человек (прирост на 27%), более 1,4 млн туристов прибыли из стран Европы (прирост 9,8%), 636 тысяч человек прибыли из стран Америки. (прирост 12,6%). В частности, число туристов из США составило 486 тысяч (прирост 14,5%).