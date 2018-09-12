Астана, 12 сентября, 2018, 23:11 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Турцию, сообщили 12 сентября в пресс-службе главы государства.

Akorda.kz Нурсултан Назарбаев и Реджеп Тайип Эрдоган

В рамках визита запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и предпринимателями страны. Назарбаев также примет участие в заседании совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в Астане состоялось заседание казахстанско-турецкого инвестиционного форума, в рамках которого было подписано 22 двусторонних коммерческих документа на общую сумму $1,7 млрд.