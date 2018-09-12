Ташкент, 12 сентября, 2018, 19:45 — ИА Регнум. В 2019 году кластерный принцип производства хлопка в Узбекистане охватит 51% всех хлопковых полей, сообщили 12 сентября в пресс-службе президента республики.

Павел Беньков. Сбор хлопка в Узбекской ССР

12 сентября глава государства Шавкат Мирзиёев провел совещания по вопросу усиления поступлений в государственный бюджет. На совещании отмечалось, что в 2019 году в республике будет перерабатываться до 78% заготовленного хлопкового волокна.

Узбекистан планирует перейти к полной переработке хлопкового волокна в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев пообещал, что в республике будут приняты беспрецедентные меры для борьбы с принудительным трудом при сборке хлопка.