Белгород, 12 сентября, 2018, 18:44 — ИА Регнум. В Белгородской области в единый день голосования завершилось 199 избирательных кампаний на замещение 2039 депутатских мест. Об итогах выборов сообщила пресс-служба регионального избиркома.

Belgorod.izbirkom.ru Выборы в Белгородской области

Председатель избирательной комиссии Белгородской области Игорь Лазарев рассказал, что выборы прошли организованно, без нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования. На участках присутствовали более тысячи наблюдателей, доверенных лиц кандидатов, членов комиссий с правом совещательного голоса и аккредитованные представители СМИ. На каждом из 1081 избирательного участка применялась технология изготовления итоговых протоколов участковых избирательных комиссий с машиночитаемым кодом.

В Алексеевском городском округе 21 депутатский мандат получила «Единая Россия», два — «Справедливая Россия» и еще два — самовыдвиженцы. В Валуйском городском округе 20 депутатских мандатов у «ЕР», три — у КПРФ, по одному — у ЛДПР и «Справедливой России». В Грайворонском городском округе 23 депутатских мандата получила «ЕР», три — КПРФ и один — «СР». В Новооскольском городском округе 21 депутатский мандат — у «ЕР», два — ЛДПР, по одному — у «Патриотов России» и самовыдвиженца. В Шебекинском городском округе 13 депутатских мандатов получила «ЕР», 10 — КПРФ, по два — ЛДПР и «Казачья партия Российской Федерации», по одному — «СР» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». В Яковлевском городском округе 21 депутатский мандат ушел «ЕР», два — ЛДПР, по одному — «СР» и самовыдвиженцу.

В 189 избирательных кампаниях по выборам депутатов представительных органов сельских и городских поселений депутатские мандаты будут распределены следующим образом: «Единая Россия» (1600 мандатов), самовыдвиженцы (160 мандатов), КПРФ (62), «Справедливая Россия» (13), ЛДПР (3), «Патриоты России» (2), «Зелёные» (1).

Как уже сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Белгородской области выбирали трех депутатов областной думы и более двух тысяч депутатов представительных органов местного самоуправления, в том числе и новый состав Белгородского городского совета. В горсовете 29 депутатских мандатов в горсовете получила «Единая Россия», КПРФ — шесть, еще два — ЛДПР, по одному — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливая Россия».