Пенсионные льготы предлагают распространить на всех проживающих на севере
Москва, 12 сентября, 2018, 17:47 — ИА Регнум. Льготы в рамках изменений пенсионного законодательства необходимо распространить на большее количество граждан, а уголовное наказание для работодателей скорректировать. Об этом журналистам заявил глава Общероссийского союза «Федерации независимых профсоюзов России» Михаил Шмаков, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.
«Сейчас справедливо коренным и малочисленным народам Севера оставлена прежняя пенсионная система. Мы считаем, что это надо распространить не только на малочисленные народы Севера, но и на всех проживающих на северных территориях. Потому что условия жизни в Заполярье одинаковы для всех», — отметил Шмаков.
В то же время, по его словам, необходимо также доработать и другие предложения президента.
«Необходимо ужесточить уголовную ответственность за использование работодателями серых и чёрных схем при выплате зарплат, а также при составлении или отказе от подписания трудового договора. Но тем не менее в области защиты прав предпенсионного возраста можно ограничиться только административными мерами», — отметил Шмаков.