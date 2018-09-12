Бишкек, 12 сентября, 2018, 16:45 — ИА Регнум. В январе — августе 2018 года доходы республиканского бюджета составили 75,4 млрд сомов (75,4 млрд рублей). Это на 2,1 млрд сомов (2,1 млрд рублей) или на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщила пресс-служба правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

При этом налоговая служба обеспечила поступление в казну 39,4 млрд сомов (39,4 млрд рублей), что в сравнении с таким же периодом минувшего года больше на 3,7 млрд сомов (3,7 млрд рублей) или на 10,4%.

Таможенная служба перечислила в бюджет 27 млрд сомов (27 млрд рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2017 года поступления выросли на 6,1 млрд сомов (6,1 млрд рублей) или на 29,1%.

Неналоговые поступления составили 8,7 млрд сомов.

Траты республиканского бюджета в январе — августе 2018 года достигли 90 млрд сомов (90 млрд рублей). Это больше, чем в аналогичный период прошлого года на 2,7 млрд сомов (2,7 млрд рублей) или на 3,1%.

ИА REGNUM напоминает, что по данным министерства финансов, доходы республиканского бюджета Киргизии по итогам 2017 года превысили 140 млрд сомов (140 млрд рублей по текущему курсу) и выросли по сравнению с 2016 годом на 12,8%.

Расходы республиканской казны в минувшем году превысили 140,6 млрд сомов (140,6 млрд рублей), что на 6,5% больше, чем в 2016 году. Таким образом, дефицит казны в 2017 году превысил 0,6 млрд рублей.