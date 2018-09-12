Владивосток, 12 сентября, 2018, 16:27 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России практически не существует истории успешно завершенных проектов государственно-частных концессий в сфере строительства транспортной инфраструктуры, заявил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке первый вице-президент «Газпромбанка» Алексей Чичканов. Об этом сообщает 12 сентября корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе сессии ВЭФ «Транспортные коридоры на Востоке России: новые конкурентные преимущества для Азиатско-Тихоокеанского региона» представитель кредитной организации отметил, что крупные иностранные инвесторы, прежде чем выделять деньги на инфраструктурные проекты, отслеживают историю создания таких проектов в стране.

«Новые перспективы в бизнесе — это, конечно, хорошо, особенно переговоры с новыми партнерами, но пока нет в стране истории успехов, тех проектов, аналогичных инвестиционных проектов в инфраструктуре, эти переговоры могут продолжаться вечно», — подчеркнул он.

В то же время, по словам Чичканова, в России за десять последних лет создано лишь несколько проектов в указанной сфере, да и с этими проектами не всё гладко: идут судебные разбирательства, появляются «финансовые дыры» в бюджетах.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября председатель совета директоров строительной группы «ВИС» Игорь Снегуров рассказал об успешном осуществлении концессионного проекта по прокладке автодороги в обход Хабаровска.

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