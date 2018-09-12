На ВЭФ рассказали об успешности строительства проекта «Обход Хабаровска»

Владивосток, , 15:59 — REGNUM Об успешном осуществлении концессионного проекта в Хабаровском крае рассказал председатель совета директоров группы «ВИС» Игорь Снегуров во время одной из сессий на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает 12 сентября корреспондент ИА REGNUM.

На сегодняшний день группа реализует одну из крупных концессий стоимостью 80 млрд рублей — дорожный обход Хабаровска, заявил Снегуров. Он отметил, что в ней сочетаются инвестиции как российских федеральных и местных властей, так и деньги Газпромбанка. По его словам, проект движется успешно и на сегодняшний день уже есть еще три подобные ему концессии в Новосибирске, Перми и Уфе.

Напомним, что строительство концессионного проекта «Обход Хабаровска», который представляет платную автомобильную дорогу. Длина составит 26,8 км, а пропускная способность будет достигать 96 тыс. автомобилей в сутки. В перспективе дорога должна соединить три федеральные трассы А-370 «Уссури», Р-297 «Амур» и А-375 «Восток» с китайскими магистралями.