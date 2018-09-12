Ватикан, 12 сентября, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск объявил в среду, 12 сентября, что хотел бы посетить Японию в 2019 году. Об этом, как передает Europe1, понтифик заявил членам японской делегации.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Папа Римский неоднократно выражал свое увлечение Японией, где он хотел стать миссионером в юности.

Папа Римский Франциск принял в Ватикане членов японской ассоциации «Tensho Kenoh Shisetsu Kenshoukai», которая разрабатывает культурные проекты в память о первой японской дипломатической миссии, организованной отцами-иезуитами, присутствующими на японской земле в 1585 году.

Понтифик высоко оценил эту «историческую встречу», состоявшуюся более 400 лет назад между Японией и Европой. «Ваша поездка короче и менее утомительна», — пошутил понтифик перед членами японской делегации.

«Религия, культура и мир бизнеса могут мирно существовать вместе, чтобы создать более гуманный мир», — подчеркнул папа римский Франциск.

По данным японского агентства по делам культуры, в этой стране насчитывается около 450 тыс. католиков и около 510 тыс. протестантов.

Напомним, папа римский Иоанн Павел II посетил Японию в 1981 году.