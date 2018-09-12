Москва, 12 сентября, 2018, 20:00 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин приветствовал участников торжественного мероприятия, посвященного празднованию 200-летия основания города Грозный. Приветствие спикера Госдумы зачитал руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

(сс) Alexxx Malev Грозный

«Грозный — город со славной историей и традициями. Начав свой путь с небольшой крепости на берегу реки Сунжи, он в короткие сроки сумел превратиться в промышленный, культурный и научный центр. Сегодня это один из самых крупных городов Северного Кавказа, с развитой современной инфраструктурой, небоскребами и широкими проспектами», — отмечается в приветствии. «Власти города и Чеченской Республики многое делают, чтобы Грозный развивался и процветал, был красивым и удобным городом, настоящей жемчужиной Северного Кавказа», — говорится в документе.

Сергей Неверов со своей стороны отметил, что сегодня Грозный — динамично развивающийся, современный красивый город, жители которого бережно чтят свои традиции и историю.

«Грозный — это город воинской славы, жители которого сражались на фронтах Великой Отечественной войны, на подступах к Грозному, тушили страшные пожары после бомбежек, обеспечивали советскую авиацию топливом и восстанавливали промышленность и город. Я желаю руководству Республики, Рамзану Ахматовичу Кадырову, чтобы реализовывались все планы, начинания на благо региона, социально-экономического процветания и развития. Всем жителям Чечни я желаю благополучия, мира и согласия, а главное — крепкого здоровья и кавказского долголетия!» — сказал Неверов.

Проходят торжественные мероприятия, посвященные 200-летию Грозного. Большой концерт прошел в Москве в рамках дней культуры Чеченской Республики.