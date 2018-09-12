Екатеринбург, 12 сентября, 2018, 15:42 — ИА Регнум. В Екатеринбурге градостроительный совет при свердловском губернаторе утвердил место для строительства собора Святой Екатерины. Построят его на Октябрьской площади возле Театра драмы, на набережной городского пруда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Екатеринбург.рф Октябрьская площадь

Решение было принято подавляющим большинством голосов. Также его поддержали губернатор Евгений Куйвашев и митрополит Кирилл.

Напомним, заседание градсовета несколько раз переносилось. А споры о том, где строить храм-собор, длятся с 2010 года. Ранее его предлагали возвести на площади Труда и прямо в акватории пруда. Но оба эти варианта не понравились горожанам.