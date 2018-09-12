Страсбург, Франция, 12 сентября, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Европейский парламент принял резолюцию, осуждающую Венгрию за систематическое нарушение европейских демократических ценностей, передает телеканал N-TV.

Цитата из х/ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США Осуждение

Для принятия документа требовалась поддержка 2/3 депутатов. 448 депутатов проголосовали за, 197 против, 48 воздержались. Теперь на основании статьи №7 Договора о Европейском союзе будет начата процедура, итогом которой может стать лишение Венгрии права голоса в Совете ЕС.

Следующий этап — принятие решения о начале этой процедуры, которое должен вынести совет глав государств и правительств государств-членов ЕС. Аналогичная процедура уже проводится в отношении Польши.