Воронеж, 12 сентября, 2018, 15:21 — ИА Регнум. В Воронеже — первый серьезный скандал вокруг проекта строительства городского метрополитена. Администрация Воронежа обратилась с иском в Арбитражный суд к компании «Киносарг», занимавшейся проектом техобоснования.

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Иск поступил в суд 10 сентября, дата рассмотрения пока неизвестна.

Речь идет о взыскании с подрядчика около 10 млн рублей из-за срыва сроков — документы не прошли госэкспертизу, пишет РИА «Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, о проекте метрополитена в Воронеже заговорили в апреле 2017 года — тогда был представлен проект строительства двух веток, предварительно оцененный в миллиард евро. В июне того же года мэрия объявила тендер на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию создания системы скоростного рельсового пассажирского транспорта. В соответствии с документами, работы должны были быть завершены до 20 декабря 2017 года.