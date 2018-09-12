Ростов-на-Дону, 12 сентября, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Пропаганду фашизма никто проводить не собирался, заявил ростовский политтехнолог Сергей Смирнов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM выдачу в единый день голосования книг о пособнике фашистов ростовской молодёжи. По сути, эксперт снял вину с членов участковой избирательной комиссии.

Петр Краснов

«Это недоработка, ошибка, но это не пропаганда. У членов участковых избирательных комиссий есть много функций, которые им вменены дополнительно. Вместе с тем у них ограниченный бюджет. И они начинают у всех просить, мол, дайте нам что-нибудь. Естественно, издательство «Феникс» или любое другое издательство предлагает продукцию на своё усмотрение. Что дали, то и раздали. Вот сейчас попались эти книги про Петра Краснова. Тоже хочется спросить: «Ребята, вы когда это раздаёте, о чём думаете?» А с другой стороны, у избирательной комиссии голова болит обо всём. Поэтому не усмотрели. Никакой пропаганды никто не собирался вести. Начинать надо с того, зачем «Феникс» выпустил эту книгу? Не было бы у «Феникса» этой книги, он бы не дал её избирательной комиссии, а избирательная комиссия не раздала бы», — прокомментировал инцидент собеседник агентства.

ИА REGNUM напоминает, что в единый день голосования, 9 сентября, в Ростове-на-Дону молодым горожанам, впервые принимающим участие в выборах, в качестве сувенира были вручены книги о русском гитлеровце — донском атамане, ставшем в годы Великой Отечественной войны пособником фашистов, Петре Краснове. Печатная продукция поступила на избирательные участки Ворошиловского района.

По словам кандидата исторических наук, президента Центра этнических и международных исследований Антона Бредихина, выдача книг о коллаборационисте продемонстрировала безответственность в работе по патриотическому воспитанию молодёжи. По словам эксперта, во властных структурах явно существует кадровая проблема.