Рим, 12 сентября, 2018, 14:59 — ИА Регнум. В Италии «по французской модели» будет создан фонд венчурного капитала для поддержки стартапов, рассказал в среду, 12 сентября, вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, передает Agenzia Italia.

Стартап

Предполагается, что проект будет запущен до конца года. Работа нового фонда поможет «удерживать в Италии инновационные идеи, которые будут создавать новые рабочие места», сказал вице-премьер.

Предполагаемый объем финансирования Ди Майо не назвал. Он отметил, что сейчас в стартапы в Италии вкладывают 130 млн евро в год, что недостаточно. Во Франции аналогичный показатель составляет около 3 млрд евро.

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