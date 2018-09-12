Скопье, 12 сентября, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис во вторник, 11 сентября, завил о намерении посетить с официальным визитом Македонию накануне референдума, который может открыть республике путь к вступлению в Евросоюз и НАТО. Визит состоится уже в конце этой недели, сообщает Deutsche Welle.

Иван Шилов ИА REGNUM Глава Пентагона Джеймс Мэттис

«Я еду туда, чтобы ясно дать понять, что мы на стороне македонского народа», — отметил глава Пентагона. В то же время Мэттис выразил обеспокоенность по поводу возможных попыток вмешательства Москвы в ход голосования.

«Я обеспокоен этим. Те злонамеренные действия, что Россия практиковала от Эстонии до США, Украины и теперь Македонии, — она всегда адаптировала свою тактику к конкретной ситуации и всегда делала это вне всяких моральных принципов», — заявил также американский министр.

Напомним, что 30 сентября в Македонии состоится референдум по вопросу изменения названия страны с «Республика Македония» на «Республика Северная Македония». Подобный шаг позволит стране урегулировать многолетний спор с Грецией, причина которого кроется в наличии в её составе области с аналогичным названием — Македония. Опасаясь территориальных притязаний соседнего государства в случае закрепления за ним названия «Македония», Афины на протяжении 25 лет блокировали вступление республики в ЕС и НАТО.

В июне этого года главы МИД двух стран подписали историческое соглашение о переименовании, после чего Совет ЕС сообщил о решении дать Македонии возможность начать переговоры о вступлении в состав Евросоюза уже в середине 2019 года. Свое официальное приглашение вступить в альянс после разрешения спора с Грецией направило Скопье и НАТО.

Также напомним, что 11 июля Афины выслали из страны двух российских дипломатов, а еще двум был запрещен въезд в Грецию по обвинению в подкупе нескольких неназванных чиновников с целью препятствия заключению соглашения с Македонией.