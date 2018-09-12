Москва, 12 сентября, 2018, 12:34 — ИА Регнум. «Стратегия пространственного развития РФ до 2025 года» написана только ради того, чтобы существовать в качестве бесполезного документа. Это в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, комментируя тот факт, что в тексте Стратегии уже существующую Архангельскую агломерацию (Северодвинск, Новодвинск) не включили в список «Перспективные крупные центры экономического роста Российской Федерации», но выделили Архангельск лишь как административный центр субъекта.

Иван Шилов ИА REGNUM Деревня

«Ситуация с российскими северами начинает ухудшаться по всем направлениям, — сказал Кагарлицкий. — С одной стороны [правительственные чиновники], говорят, что надо осваивать Арктику, что там много полезных ископаемых. С другой стороны, на серьёзное освоение денег нет. Даже если какие-то вложения и будут, они сосредоточатся на небольшом количестве объектов и точек роста, которые сами по себе будут недостаточны для того, чтобы поднять не только регионы, но и самих себя».

Кагарлицкий также предположил, что власти РФ рассматривают значительную часть страны как неперспективную.

«В своё время речь шла о том, чтобы вообще закрывать неперспективные деревни и города, — отметил Кагарлицкий. — Эта идея все сильнее овладевала умами наших начальников, которые уже склонны закрывать и крупные города и списывать их. Фактически им говорят: «Выживайте, как хотите». В перспективе это ждёт регионы, а в дальней перспективе — и всю страну в целом».

Что касается самой Стратегии, то этот документ, по мнению Кагарлицкого, ничего не значит и написан для того, чтобы оплатить его создание и потом поставить на книжную полку.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, «Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 года» — это, как и все прочие «стратегии», ничего не значащая бумажка. Для реального пространственного развития страны, по мнению экономиста, нужна социально-экономическая политика, которая бы допускала развитие страны, а не блокировала его путём создания сверхдорогого кредита и фактического запрета кредитовать реальный сектор даже по высокой процентной ставке.