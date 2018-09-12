Москва, 12 сентября, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Сокращение числа магазинов никак не поможет в борьбе с «алкоголизацией», Министерству здравоохранения следует заняться повышением культуры потребления и работой над структурой потребления алкоголя, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 12 сентября, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, комментируя заявления заместителя министра здравоохранения Олега Салагая о высокой смертности из-за алкоголя.

Ван Гог. Пьяницы. 1890

Напомним, ранее Салагай в интервью ТАСС заявил, что основной причиной смерти мужчин трудоспособного возраста прямо или косвенно является алкоголь. В связи с этим министерство предлагает сократить число торговых точек, в которых продается алкогольная продукция.

Министерство здравоохранения предлагает совершенно неэффективные меры. Подобно своим неразумным коллегам из Всемирной организации здравоохранения, они предлагают самые простые решения: сократить число магазинов, сократить время продаж. Их цель — составить отчеты. Эти способы не работают.

Число торговых точек за последние шесть лет сократилось на четверть. Но реальный объем потребления не сократился. А если мы говорим про алкоголиков, то следует помнить, что они вообще не покупают алкоголь в легальной рознице.

Хочется спросить у заместителя министра: представьте, что рядом с вашим домом было пять магазинов, в которых продавался алкоголь, потом три из них закрыли, осталось два. И что, это как-то на чем-то отразится? Конечно, нет.

Нужно не сокращать число магазинов, а повышать качество жизни и качество медицины, работать над культурой потребления и структурой потребления. В России в 6−7 раз меньше баров на душу населения, чем, к примеру, в Швеции или Финляндии. В сравнении с советским периодом у нас в пять раз сократилось потребление вина, зато втрое выросло потребление пива и в полтора раза — потребление крепких напитков. Вот над этим надо работать, а не закрывать магазины.