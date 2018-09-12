Париж, 12 сентября, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Может ли Франция надеяться на 80 золотых медалей, задается вопросом Europe1.

Джеймс Энсор. Интрига. 1890

Бывший министр спорта Франции поставила планку слишком высоко. Год назад, когда было принято решение, что Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже, министр спорта Лаура Фессель поставила перед Францией цель заполучить 80 золотых медалей, пишет издание.

Очень рискованное заявление. Чтобы понять эту цифру, требуется небольшой шаг назад. Бывший министр спорта Лаура Фессель заявила 11 сентября 2017 года, что цель Франции на будущих играх — удвоить количество золотых медалей. Так, 42 золотые медали, завоеванные Францией на играх в Рио, округляются до 80 золотых.

Издание отмечает, что в нынешних условиях министерство спорта Франции не может выполнить это обязательство из-за нехватки финансирования.

Великобритания смогла удвоить количество своих медалей на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году с 30 до 65 медалей. Но цена успеха была существенной, так как запланированный бюджет бы увеличен в пять раз.

Франция решила обратиться за помощью к науке. В начале сентября 2018 года Франция запускает проект «Наука 2024», чтобы помочь французским спортсменам улучшить их результаты.

К 2024 году будет создано более 100 исследовательских проектов и 400 студенческих. В общей сложности 54 спортивные дисциплины будут контролировать научные специалисты, чтобы привести французских спортсменов на олимпийский подиум.

Издание подчеркивает, что это своего рода мечта Франции о завтрашнем поколении. Сегодня будущим чемпионам исполняется всего десять лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лаура Фессель подала в отставку. Пост министра спорта Франции заняла Роксана Марасиняну.