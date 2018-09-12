Якутск, 12 сентября, 2018, 06:34 — ИА Регнум. На IV Восточном экономическом форуме заключено трёхстороннее соглашение о создании автодорожной инфраструктуры в Якутии. Документ подписали глава республики Айсен Николаев, председатель Совета директоров Группы «ВИС» Игорь Снегуров и председатель Совета директоров CRCC — China Railway Bridge Engineering Bureau Group Co. Ltd У Цзяншунь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

LxAndrew Река Лена и город Якутск

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«Мы сейчас ищем партнёров для подготовки проекта концессионной инициативы по строительству автомобильного моста через Лену. В числе первых с предложением разработать концессионную инициативу и затем реализовать крупнейший консорциум выступили корпорация «ВИС» — крупнейший игрок на рынке государственно-частного партнёрства и CRCC — крупнейшая железнодорожная строительная компания в Китае. Сегодня мы подписали трехстороннее соглашение и будем отрабатывать различные варианты концессионной инициативы», — цитирует ЯСИА главу Якутии Айсена Николаева.

«Привлечение одной из крупнейших китайских компаний позволит региону реализовать масштабные инвестиционные проекты», — обещал председатель Совета директоров Группы «ВИС» Игорь Снегуров.

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«Якутия — интересный регион с большим потенциалом для развития, надеюсь наш опыт и возможности будут полезны и востребованы», — отметил председатель Совета директоров CRCC У Цзяншунь.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство моста через реку Лена жители Якутии ждут уже более 10 лет. Ранее проект строительства моста через Лену на условиях концессии обсуждался с China Railway Construction Bridge Engineering Bureau Group Co. Ltd (Мостовое инженерное бюро CRCC), SinoHydro Corporation, ООО «Инвестиционно-инжиниринговая компания «Вектор» и ООО «Стройпроект», но безрезультатно. Разговоры о нужности моста идут из года в год, на Восточном экономическом форуме подписываются соглашения, но жители республики продолжают переправляться через реку по льду или на пароме, иногда часами ожидая своей очереди.

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