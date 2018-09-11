Ереван, 12 сентября, 2018, 01:13 — ИА Регнум. Прослушивание глав правоохранительных органов является заговором и преступлением против государственности Республики Армения. Об этом 11 сентября вечером заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на предвыборном митинге кандидата в мэры Еревана от блока «Мой шаг» Айка Марутяна.

Photolure Никол Пашинян

Касаясь обнародования аудиозаписи телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности (СНБ) и начальником Специальной следственной службы (ССС), в котором те обсуждали уголовное дело о событиях 1 марта 2008 года, Никол Пашинян дал распоряжение Службе национальной безопасности и полиции в кратчайшие сроки найти организаторов заговора и подвергнуть их строжайшей ответственности.

По словам главы правительства, рейды по уничтожению «специальных служб», созданных олигархами и некоторыми чиновниками, которые завезли в страну незаконные прослушивающие устройства, а также по разоружению так называемых «телохранителей», состоящих на службе у олигархов, должны начаться уже сейчас.

«Роберт Кочарян и Серж Саргсян, вы решили бросить народу Армении вызов. Ваш вызов принят. У нас есть Служба национальной безопасности и полиция, и я требую от обеих служб в течение двух часов установить закон и порядок на всей территории страны».

Примечательно, что в своей речи Пашинян впервые в качестве премьер-министра среди тех, кто должен предстать перед судом за свои преступления, назвал и имя Сержа Саргсяна.

«Роберт Кочарян и Серж Саргсян ответственны за узурпацию власти в Армении и они должны предстать перед судом. Они ответственны также за ограбление Армении. И за это тоже должны предстать перед судом. Не пробуйте нас шантажировать. Сегодня я требую собрать все награбленное вами и добровольно вернуть народу», — заявил премьер-министр (цитата по newsarmenia. am). В этом случае, он пообещал вместе с народом обсудить на площади Республики простить их или нет.

«Если вы этого не сделаете, то окажетесь перед огромной проблемой. И никакая внешняя сила вам не поможет», — уточнил Пашинян.

Он также дал семидневный срок брату экс-президента Армении Сержа Саргсяна Александру Саркисяну добровольно вернуть в бюджет $30 миллионов, которые заморожены у него на банковском счету, отметив, что это те деньги, которые он ранее собирал с бизнеса, за что и получил прозвище «Сашик 50%».

Премьер напомнил, что много раз говорил о необходимости привлечения к ответственности всех тех, кто действовал незаконно, независимо от статуса и положения. Он заявил, что лично на себя берет ответственность за подобные задержания, так как обладает мандатом народа.

«Если в Республике Армения подчиняющийся премьер-министру орган осуществляет арест, имеющий политический и общественный резонанс, то вся ответственность ложится именно на меня, я должен нести эту ответственность. Это логично и законно», — сказал Пашинян.