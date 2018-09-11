Москва, 12 сентября, 2018, 00:54 — ИА Регнум. В шорт-лист ежегодной литературной премии «Ясная Поляна» в номинации «Современная русская проза» в этом году включены Александр Бушковский, Ольга Славникова и Мария Степанова, сообщили в пресс-службе организации.

Celest.ru В Ясной Поляне

Бушковский отмечен за книгу «Праздник лишних орлов», Славникова — за «Прыжок в длину», а Степанова — за произведение «Памяти памяти». В итоге жюри присудит премию в номинации «Современная русская проза» одному из этих трех писателей.

Всего на премию в 2018 году были выдвинуты 152 произведения.

Напомним, награждение лауреатов литературной премии «Ясная Поляна», учрежденной в 2003 г., проводится каждый год. Учредители премии — Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и компания Samsung Electronics.

Лауреаты премии «Ясная Поляна» во всех номинациях станут известны 24 октября 2018 года.

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