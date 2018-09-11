Вашингтон, 12 сентября, 2018, 00:25 — ИА Регнум. Дискриминация актеров нетрадиционной сексуальной ориентации в телесериалах студии Marvel — это большая проблема, заявил актер Кит Харингтон в интервью Variety.

Активист ЛГБТ-движения

По его словам, в кино гомосексуалистов не берут на роли супергероев, то есть гомосексуалистам отказывают в мужественности (два этих качества «не идут рука об руку»).

«Почему актеры, которые в реальной жизни геи, не могут играть супергероев в фильмах Marvel? — вопросил Харингтон. — Когда это произойдет?»

Напомним, Харингтон известен ролью Джона Сноу в телесериале «Игра престолов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе в США по инициативе ЛГБТ-деятелей разгорелся очередной скандал, в центре которого оказался комедийный актер Джек Уайтхолл.