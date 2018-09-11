Ташкент, 11 сентября, 2018, 22:17 — ИА Регнум. Министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев пообещал пустить на хлопковые поля представителей международной организации Cotton Campaign, сообщает 11 сентября издание Kun.uz.

Mariaa Хлопок

Министр отметил, что во время сбора урожая хлопка страну могут посетить 8−10 представителей правозащитных организаций. Местные и международные наблюдатели будут следить за нарушениями прав трудящихся при сборе хлопка.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года министерство труда США приняло предварительное решение об исключении Узбекистана из списка стран, в которых хлопок собирается с помощью детского принудительного труда.

Cotton Campaign обратилась в США с просьбой не исключать Узбекистан из соответствующего списка стран, так как в 2017 году были зафиксированы случаи привлечения детей к уборке хлопка.