Москва, 11 сентября, 2018, 21:23 — ИА Регнум. Военные учения «Восток-2018» — это «демонстрация силы» России, считает кинорежиссер Карен Шахназаров. Об этом он заявил 11 сентября в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Минобороны России

«Демонстрация силы. И не просто демонстрация силы, а впервые такие учения с Китаем проводятся. И понятно, что эти сигналы адресованы не террористам, а туда, на Запад. Мир так устроен — большие страны ищут себе преимущества и делят сферы влияния. Одна из главных причин, по которым распался Советский Союз, там были разные причины… Советская армия не была разбита, экономика с большими проблемами, но она существовала и могла существовать. А вот то, что советский народ, со свойственным ему идеализмом решил, что все закончено, и никаких сфер влияния не будет, всеобщий мир, вот это было основополагающим. Сейчас, за эти 30 лет, российский народ понял, что нет, не получается. И демонстрирует в данной ситуации силу», — заявил Шахназаров.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, Россия с помощью учений готовится отражать «любой удар»:

«Отрабатывается сценарий масштабных боевых действий, но подчеркнуто нейтрально. 300 тысяч хватит для любой современной войны с избытком. Но сценарий учений специально прописан так, что его невозможно было привязать как минимум к Западу. В ходе этих учений отрабатывается крупномасштабный конфликт, и, конечно, наши противники, это террористы. Но если посмотреть очень внимательно на карту, как мы воюем, с кем мы воюем и где, то понятно, что мы готовимся отражать любой удар, с любой стороны, любого противника».

Напомним, что Россия с 11 по 17 сентября проводит грандиозные учения «Восток-2018». Будет задействовано несколько полигонов, 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, а также до 80 кораблей и судов обеспечения, около 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин. Запланировано участие 3,5 тысяч военнослужащих из Китая.