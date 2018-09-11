Москва, 11 сентября, 2018, 19:02 — ИА Регнум. Пенсионная повестка в значительной мере определила ход выборов губернаторов и региональных заксобраний 9 сентября 2018 года, а в будущем может серьёзно изменить всю электоральную социологию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 сентября заявила директор АНО «НИЦ «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2018: общие тренды и региональные особенности».

Александр Ванеев ИА Красная Весна Пенсия

«Пенсионная повестка всё-таки определяла, как минимум в двух регионах (Ивановской и Владимирской области), всё — и она недооценивалась. … Пенсионная реформа абсолютно непонятно, куда приведёт. И (эта история) этими выборами не закончится», — заявила Курбангалеева.

Пенсионная повестка в значительной степени определяла ход выборов и сыграла большую негативную роль для многих врио губернаторов — особенно если учесть, что в разгар обсуждения реформы многие из них решили отмолчаться.

«В большинстве своём отказались от обсуждения пенсионной повестки. Уходили от ответа на прямой вопрос. Личная позиция какая, спрашивали? Почти все губернаторы испытывали очень большое затруднение. Поэтому все уходили в позитив, в хозяйственную повестку. И там, где удалось предложить позитивную хозяйственную повестку, там получилось всё более-менее хорошо и пенсионная реформа не отразилась на них», — пояснила политолог.

По её словам, сейчас уже можно констатировать, что пенсионная реформа в значительной степени подорвала лояльность власти основной страты, на которую она опиралась — на работников бюджетных учреждений.

«Если раньше рассерженные горожане держали фигу в кармане, а основой власти были жители городов 500 тыс. минус, то теперь эти жители стали нелояльными. В выступлении президента люди ждали спасения. Я подходила к учителям, врачам, обласканным властью, профсоюзам. И мне сказали, что если бы это произошло в марте, то за президента бы уже не голосовали. Это очень опасная история, и этим нужно заниматься. К рассерженным горожанам теперь примкнули и жители средних и малых городов», — заключила Курбангалеева.

11 сентября в пресс-центре ИА REGNUM состоялось двадцатое заседание экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2018: общие тренды и региональные особенности». Эксперты отметили, что выборы продемонстрировали гибкость и устойчивость сложившейся в России политической системы. «Единая Россия» сохраняет политическое лидерство, хотя в то же время произошло заметное усиление позиций всех оппозиционных партий.