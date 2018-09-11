Дамаск, 11 сентября, 2018, 18:35 — ИА Регнум. 10 сентября поступили сведения о том, что видеохостинг YouTube заблокировал официальные каналы сирийского правительства, включая канал министерства обороны, САНА (Сирийское арабское информационное агентство), а также канал президента Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Как сообщает катарская международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, во время просмотра видео на этих каналах появлялись сообщения «работа канала приостановлена вследствие поступивших жалоб» или «работа канала приостановлена вследствие нарушения условий соглашения». Одной из причин произошедшего называют результаты расследования американского новостного источника TomoNews, который указал на то, что некоторые проправительственные каналы получают прибыль от размещения рекламы на видеохостинге.

Санкции, введенные США против Сирийской Арабской Республики, запрещают американским компаниям оказывать услуги правительству или частным организациям этой страны без получения разрешения на то от министерства финансов.