Владивосток, 11 сентября, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Причиной загрязнения акватории Мирового океана в 80% случаев является деятельность человека на суше, заявил в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке лауреат Нобелевской премии мира, профессор университета Тушия (Италия) Риккардо Валентини. Об этом сообщает 11 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Загрязнение океана

В ходе своего выступления на сессии «Мировой океан: ресурсы без границ» Валентини подчеркнул, что человечеству следует больше внимания уделять вопросу освоения Мирового океана, однако осваивать ресурсы «нужно по-умному».

«Мы должны применять зеленые технологии в этом вопросе, поскольку экологическая бомба действительно взорвалась — это связано с загрязнением (океана) пластиком», — подчеркнул ученый.

По его словам, порядка 80% отходов в океан попадает с суши, и неизвестно, как это загрязнение отразится в будущем на состоянии океана.

«Переработка отходов может стать важной частью экономики и быть в интересах бизнеса. Бизнес должен смотреть в эту сторону», — заключил Валентини.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе Восточного экономического форума гендиректор «Росгеологии» Роман Панов заявил, что в ближайшее десятилетие человечество получит прорывные технологии добычи ресурсов со дна Мирового океана.

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