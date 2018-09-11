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На ВЭФ-2018 рассказали о перспективах добычи ресурсов со дна океана

Экономика

В ближайшее время традиционные возобновляемые ресурсы «не уйдут со сцены»

Владивосток, 11 сентября 2018, 14:35 — REGNUM  В ближайшее десятилетие человечество получит прорывные технологии добычи ресурсов со дна Мирового океана, заявил в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке генеральный директор АО «Росгеология» Роман Панов. Об этом сообщает 11 сентября корреспондент ИА REGNUM.

По словам Панова, в ближайшее время традиционные возобновляемые ресурсы «не уйдут со сцены», несмотря на создаваемые альтернативные источники энергии.

«По мере истощения сухопутных ресурсов, мы будем уходить в поисках их в мировой океан. Ближайшие 50 лет мы будем черпать ресурсы именно в океане», — отметил он.

Также гендиректор «Росгеологии» подчеркнул важность в этой связи для России Северного морского пути и добавил, что «в ближайшие 10−15 лет» человечество получит прорывные технологии добычи морских ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что перед Россией остро стоит вопрос освоения океанских ресурсов.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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