Ереван, 11 сентября, 2018, 15:21 — ИА Регнум. В Youtube появилась скандальная запись телефонного разговора главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и главы Специальной следственной службы Армении Сасуна Хачатряна. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже подтвердил подлинность записи.

Во время телефонного разговора, который состоялся предположительно в конце июля, Ванецян и Хачатрян обсуждают уголовные дела против экс-президента Роберта Кочаряна, генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, экс-министра обороны Микаэла Арутюняна.

Ванецян спрашивает у Хачатряна подробности по делу Кочаряна, а затем рассказывает, что ему позвонил судья, который должен был рассматривать ходатайство об аресте экс-президента.

«Мне позвонил судья, он был немного напуган, говорит, что должен посмотреть основания [для ареста]. Я сказал посмотри, не бойся, но хочешь или нет арестовать придется», — сказал Ванецян.

На что Хачатрян отвечает, что если арестуем, то «все начнут давать показания».

Далее Хачатрян говорит: «Сегодня должны сделать также Хачатурова», на что Ванецян отвечает, что не стоит, так как Хачатуров является главой ОДКБ.

Ванецян: Мы опозоримся

Хачатрян: Почему?

Ванецян: Он шеф ОДКБ, подожди пусть завершит, потом

Хачатрян: Не закрывать?

Ванецян: Подожди пока приеду, завтра я уже приеду

Хачатрян: Нет, нет, он уже у нас

Ванецян: Это политическая проблема, выбери ему меру пресечения в виде подписки. Серьезно. С русскими еле-еле поладили, если поймаем — опозоримся.

Хачатрян: Пойди, поговори с премьером, потому что я сказал, что веду дело к аресту

Через некоторое время Ванецян перезванивает Хачатряну.

Ванецян: Если не арестовываем Хачатурова, то что будет в этом случае?

Хачатрян: Если суд не арестует, наверное нужно выбрать меру пресечения в виде подписки, или же суд должен установить залог, чтобы он остался как овбиенаемый.

После некоторого обсуждения деталей Ванецян говорит: «Прошу, очень внимательно посмотри Хачатурова (имеет ввиду основания для ареста), несмотря на то, что премьер говорит «закройте», но русские…»

После появления записи, с обращением выступил премьер-министр Армении, а пока материал готовился к публикации пресс-конференцию созвали главы Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян и Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян.