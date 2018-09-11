Москва, 11 сентября, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Законопроект, вводящий повышенные штрафы за зацепинг, Госдума не стала отклонять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября. Максимальный штраф предполагался в 5 тыс. рублей.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Зацеперша

«В течение первого года погибает или травмируются две трети таких экстремалов», — привела данные представитель Мосгордумы Инна Святенко.

По ее словам, больше всего зацеперов на Савеловском, Рязанском направлении и на некоторых участках Белорусского направления.

Сейчас штраф за зацепинг составляет 100 рублей.

«Совпадает ли штраф с тем, сколько денег получит нарушитель за публикацию экстремального селфи в соцсети?» — задает она вопрос.

Законопроектом предлагается установление административной ответственности за проезд на крышах автобусов, трамваев, троллейбусов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах. Одновременно вводится повышенная ответственность за совершение таких правонарушений в городах Москве и Санкт-Петербурге и в случае их повторного совершения.

«Мы предлагаем увеличить штрафы вплоть до административного ареста до 15 суток», — сообщила Святенко.

По мнению комитета Госдумы по законодательству, в проекте закона не представлена правоприменительная практика и статистика, обосновывающие многократное повышение штрафа. Также комитет выступил против повышенного наказания для нарушителей из Москвы и Петербурга.

«Преступление предоставляет одинаковую опасность независимо от того, где оно было совершено», — отметил депутат Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

По итогам дискуссии спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил доработать законопроект.

«Сотни детей гибнут, мы с вами должны быть ответственными… Есть предложение снять законопроект с рассмотрения, доработать законопроект, а Лысакова попросить создать рабочую группу по доработке законопроекта с участием всех фракций», — предложил спикер Госдумы.

Предложение было единодушно поддержано.