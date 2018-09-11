Минстрой планирует сократить летнее отключение горячей воды
Москва, 11 сентября, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Отключение горячей воды в летний период вполне реально сократить до трех дней. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, пишет 11 сентября «Коммерсантъ».
Временное отсутствие горячей воды — болезненный вопрос. В Минстрое успешно экспериментируют со сроками отключения, пояснил замминистра.
«Уже в рамках эксперимента удалось по ряду крупных участков нескольких городов сократить отключение горячей воды до трех дней», — отметил Чибис.
В течение года сроки попробуют сократить в большем количестве городов, после чего новые периоды отключения можно будет закрепить в нормативах. Замминистра также поделился планами о внедрении интеллектуального учета объемов потребления коммунальных ресурсов. Это позволит сократить издержки и предложить потребителям гибкие тарифные планы.
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