Москва, 11 сентября, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Согласие владельцев всех квартир в доме необходимо для получения права собственности на самовольную пристройку к одной из квартир. Это следует из определений Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда России, пишет «Российская газета».

Дарья Антонова ИА REGNUM Новая квартира

Разъяснения высшей судебной инстанции потребовались после нескольких процессов, связанных с перепланировкой квартиры в Краснодаре. Семья из четырех человек увеличила площадь жилого помещения на первом этаже с 28,4 кв. м до 60,1 кв. м за счет двух пристроек. Местные власти обратились в Верховный суд после того, как жильцы выиграли спор о легализации квартиры в судах низших инстанций.

Пристройки изменили параметры жилого дома. Они возведены на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, и являются самовольной постройкой, постановил ВС РФ. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности и не вправе ею распоряжаться. Для этого необходимо, чтобы владельцы всех квартир согласились отдать часть придомовой территории.

Кроме того, необходимо выявить правовой статус переделок: переустройство, перепланировка или реконструкция. Первые два варианта можно утвердить задним числом, третий — нет. ВС отменил решение судов низших инстанций и направил дело на новое рассмотрение.