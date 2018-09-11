Москва, 11 сентября, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Число сделок по продаже квартир и апартаментов в элитных новостройках Москвы стремительно растет. Об этом, как передает РБК, сообщили в компании Savills.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

По данным компании, за минувшее лето в столице, несмотря на сезон отпусков, было заключено всего 193 сделки (на 57% больше, чем в 2017 г.).

«Одной из главных причин для роста покупательского спроса стал высокий курс доллара», — заявил управляющий партнер Contact Real Estate Денис Попов.

По его словам, элитная недвижимость в столице из-за резкого скачка курса подешевела в американской валюте на 15%.

В компании также отметили, что в настоящее время в столице на продажу выставлено более 2,7 тыс. элитных квартир и апартаментов.

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